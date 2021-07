Handbalsters denderen door: na Japan ook Zuid-Korea overtuigend verslagen

In de tweede helft kwam Nederland geen moment meer in de problemen. Met onder anderen Lois Abbingh, Kelly Dulfer, Bo van Wetering en Angela Malestein waren er bij Nederland veel verschillende doelpuntenmaaksters terwijl de Nederlandse defensie Ryu Eun-Hee enigszins in bedwang wist te houden.



Na rust was er geen houden meer aan voor Zuid-Korea dat in 1988 en 1992 olympisch kampioen werd bij het vrouwenhandbal. Mayonnade zag hoe zijn ploeg met aanvallend gevarieerd spel uitliep naar een eclatante zege: 36-43. Abbingh was uiteindelijk de topschutter met zes treffers, Malestein was goed voor 5 goals. Danick Snelder, Dulfer, Inger Smits en Martine Smeets scoorden ook nog eens ieder vier keer.



Donderdag wacht het duel met Angola. Daarna wordt ook nog tegen Noorwegen en Montenegro gespeeld.