Hassan zet drievoudige missie voort in finale 1500 meter: ‘Het is niet voor niks nog nooit gedaan’

Door Pim Bijl



Hari Bahadur Rokaya. Dat is de naam van de laatste atleet die de drie afstanden van Sifan Hassan in Tokio op een eerdere Olympische Spelen combineerde. In de buurt van de prijzen kwam de man uit Nepal niet. Rokaya werd in 1988 in alle drie de series uitgeschakeld. De Keniaan Kip Keino probeerde de combinatie in 1968 met meer succes: hij begon die Spelen met een ‘DNF’ (did not finish) op de 10.000 meter, werd tweede op de 5000 meter en won vervolgens de 1500 meter.