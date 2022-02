Hector pakt goud op de reuzenslalom, ‘Miss Perfect’ doet bijnaam eer aan

Terugblik Winterspe­len | Teleurstel­ling bij Van der Velden, Noorwegen nog altijd koploper

Dag twee van de Olympische Spelen is in de boeken. Die stond voor Nederland grotendeels in het teken van de laatste 5 kilometer van Sven Kramer en de zilveren plak van Patrick Roest, maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer in Peking. Lees hieronder nog eens alles rustig terug.

6 februari