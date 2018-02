Heel even was een stuk rubber van 170 gram het middelpunt van de Spelen

Martin Jong-bum Hyun, bij de organisatie van de Spelen in Zuid-Korea betrokken bij het ijshockey, zei vandaag dat hij het was die de ‘historische puck’ veiligstelde. Randi Heesoo Griffin had zojuist gescoord, in de tweede periode van de wedstrijd tegen Japan in het Kwandong Hockey Centre in Gangneung. En toen kwam Hyun in actie.



Hij rende naar de official die de score bijhoudt aan de kant van het veld en maakte duidelijk dat de scheidsrechter Drahomira Fialova op het ijs de puck niet opnieuw in het spel moest brengen. ,,Als dat was gebeurd, was de historische puck voor altijd kwijtgeraakt.”