Henk Grol grijpt ondanks ippon naast brons in gemixte landenwedstrijd: ‘Het is klaar, het is op’

Voor Grol zit zijn carrière er daarmee op: ,,Het is klaar. Mijn lichaam is klaar en ik kijk uit naar een leven zonder judo", zo zei Grol na afloop bij de NOS. ,,We waren héél dichtbij, maar dit is heel zuur. Gelukkig sluit ik af met een goede partij, maar het team staat voorop en we konden helaas niet winnen", aldus Grol, die stelde dat het goed is zo: ,,Het is op. Ik heb veel fysieke klachten en die gaan ook niet meer over. Ik heb gewonnen, verloren, door het putje gegaan en weer opgestaan. Ik had graag een ander einde gewild, maar nu is er bezinning. Ik voerde vaak een strijd met Henk Grol en die kon ik nooit winnen. Als Nederland hebben we een klotetoernooi gehad en met brons was het toch nog een mooie bekroning geweest. Nu is het klaar.”