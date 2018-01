Het complete programma in Pyeongchang

Dione gaat tijdens de Spelen door tot in de nacht

20:07 Dione de Graaff zal tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang (van 9 tot en met 25 februari) tot in de late uurtjes bezig zijn. Het vertrouwde gezicht van de NOS is in Zuid-Korea verantwoordelijk voor de verslaggeving en presentatie van het schaatsen, maar keert dagelijks terug in het (hier in Nederland) vroege avondprogramma van Herman van der Zandt en Bart Veldkamp.