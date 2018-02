Het wonderlijke seizoen van Ter Mors

Nee, ook na haar tweede gouden medaille twijfelt ze niet over haar beslissing. De afgelopen jaren trainde ze regelmatig alleen, als zij moest langebanen en de shorttrackers ergens in het buitenland zaten. Haar coach is ook regelmatig niet op het ijs van de 400-meterbaan. Hij kan zich simpelweg niet in tweeën splitsen. Dat gaat zo niet meer.



Vooraf dacht ze dat er vooral kansen lagen op de aflossing. Maar een week geleden werden de Nederlandse vrouwen teleurstellend uitgeschakeld in de halve finale. De zwaarste dag uit haar carrière, noemde Ter Mors dit. Vandaag heeft ze kans op revanche, al is ze absoluut niet de grote favoriet. Maar bij shorttrack geldt lang niet altijd de wet van de favoriet.



We zagen bingokaarten voor All you need is love en voor het langebaanschaatsen langskomen. Maar de échte cliché-uitspraken worden gedaan in het shorttrack. Let vandaag maar op: ‘Alles is mogelijk.’ En: ‘Het blijft shorttrack.’ Dit geldt ook voor een langebaankampioene die zich voor het laatst vermomd als shorttrackschaatser.