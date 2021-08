Hockeysters heersen ook in finale en pakken vierde olympische titel

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun olympische titel terug. Na een dominant toernooi was ook Argentinië geen partij voor Oranje, in de finale werd het 3-1. Caia van Maasakker was in haar allerlaatste interland goud waard met twee treffers.

Nederland kwam de eindstrijd in als torenhoog favoriet. De ploeg van Alyson Annan won sinds die beruchte verloren finale in Rio tegen Groot-Brittannië alles wat er te winnen viel, enkel de vierde olympische titel moest nog worden veroverd. Desondanks wisten de hockeysters dat ze op hun hoede moesten zijn want uitgerekend Argentinië, nog nooit olympisch kampioen, was begin vorig jaar het laatste team dat van ze had weten te winnen.

De eerste grote kans van de wedstrijd deed zich al vroeg voor toen Nederland een strafcorner mocht nemen. Van Maasakker, na deze finale afzwaaiend als 212-voudig international, pushte de bal echter hard op de lat. Vervolgens kroop Argentinië wat meer uit zijn schulp, ook nog even geholpen door een tijdstraf voor Lauren Stam, maar gescoord werd er niet in het eerste kwart.

Volledig scherm Caia van Maasakker viert alweer haar tweede treffer van de finale. © ANP

Het Zuid-Amerikaanse tegengas was van korte duur, want Oranje nam de finale vervolgens stevig in handen. Het ging nadrukkelijker op zoek naar de 1-0 en vond die toen Frédérique Matla met een lage sleep de Argentijnse keeper leek te verschalken, maar uit de herhaling bleek dat Margot van Geffen er nog net haar stick tegen had gekregen. Hoe dan ook was de voorsprong een feit, een voorsprong die niet veel later alweer werd verdubbeld door Van Maasakker. Wederom uit een strafcorner, was Nederland ditmaal trefzeker met een variant.

Enkele minuten later herhaalde Oranje het kunstje nog eens. Stopvrouw Van Geffen legde de bal af naar links, waar Van Maasakker klaarstond om laag en hard raak te knallen. Daarmee was het laatste doelpunt van de eerste helft echter nog niet gemaakt, want op de zoemer deed Argentinië wat terug. Hoe anders dan via een strafcorner: 3-1.

Volledig scherm © ANP Het gaatje was geslagen en niets leek erop dat de olympische titel nog in gevaar ging komen. De vraag was alleen nog met welke eindstand. Zo kreeg Maria Verschoor in het derde kwart een uitgelezen kans, maar zij stuitte op keeper Belén Succi. Het bleef 3-1 en de negende gouden medaille voor Nederland van deze Spelen was een feit

Zo heroverden de hockeyvrouwen de olympische titel die ze in 2016 nog zo dramatisch verloren na shoot-outs. In Tokio sloegen ze keihard terug door het toernooi te domineren en uiteindelijk met een Nederlands doelpuntenrecord te winnen. De ploeg van Annan scoorde in totaal 29 keer op weg naar het goud en heeft nu alle grote hockeytitels in bezit.



Volledig scherm © AFP

Volledig scherm TOKYO, 06-08-2021, Oi Hockey Stadium, Tokyo 2020 Olympic Games, WomenÕs Hockey Final. Netherlands - Argentina. Netherlands celebrating the 3-1 win and the gold medal. midfield Laurien Leurink (NED) midfield Eva Roma Maria de Goede (NED) defender Caia Jacqueline van Maasakker (NED) midfield Marloes Johanna Maria Keetels (NED) © Pro Shots / Thomas Bakker

Volledig scherm © AFP

