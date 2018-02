Hoogleraar: NOC had zaak Anema nooit met brief mogen afdoen

Voor zover Olfers dat kan nagaan is dat niet gebeurd. Ook het NOC*NSF meldt er niks over, noch in de verklaring die vandaag werd gegeven, noch in de brief die na het voorval aan Anema werd gestuurd. 'Voor nu laten wij het bij deze vaststelling. NOC*NSF hecht eraan dit standpunt middels dit schrijven aan u kenbaar te maken en gaat ervan uit dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen', valt in die brief te lezen.



Een woordvoerder van het NOC liet verder vanochtend weten, dat de sportkoepel morgen verder tekst en uitleg zal geven. ,,We willen vandaag de focus op de 10 kilometer, die hier vanavond wordt verreden, niet verstoren. Bovendien hebben we ook wat tijd nodig om te onderzoeken en uit te zoeken waarom we vier jaar geleden hebben gedaan wat we destijds deden. ... Ik weet dat we destijds zeker niet over één nacht ijs zijn gegaan. In het kader van de zorgvuldigheid willen we nu nog even een dag de tijd nemen om vragen te beantwoorden.''



Het IOC kon vanochtend nog niet in gaan op de zaak. De internationale schaatsbond (ISU) wist er in elk geval nog niets van. ,,Dit is geheel nieuw voor ons. Wij hebben NOC*NSF om informatie terzake gevraagd'', zegt voorzitter Jan Dijkema.