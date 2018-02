Huldiging van Schulting en co in HHH gaat na oefening wel goed

Breeuwsma: ‘Stuiterbal Schulting ging heel ver de lucht in’

22 februari Daan Breeuwsma had net zijn B-finale op de 500 meter gereden, toen hij zijn collega Suzanne Schulting op een tv’tje in de mixed zone goud zag winnen. Hij was diep onder de indruk. ,,Dit was echt heel sterk.'' Sjinkie Knegt had graag met Schulting willen ruilen.