IJzeren Dame zet gouden kroon op olympische carrière

Vijftien olympische medailles, wie het Bjørgen een jaar of twintig geleden zou hebben voorgehouden, zou zijn uitgelachen. Minutenlang. Na haar succesvolle kindertijd, waarin ze naar eigen zeggen tussen haar zevende en veertiende jaar nooit een wedstrijd verloor, kwam als puber de klad erin. Ze genoot van het leven en kreeg het gat met de Noorse top eigenlijk niet gedicht. Haar beste prestatie was de 33ste plaats in de World Cup.



Dat veranderde in Salt Lake City, toen ze als benjamin deel uitmaakte van de estafetteploeg en zilver pakte. De knop ging om. Van onzekere Noorse tiener groeide Björgen uit tot de IJzeren Dame, zoals haar bijnaam luidt. In 2016 keerde ze terug van moederschapsverlof. Met één droom: het olympische record! Dat lukte haar vandaag. Bjørgen won het afsluitende nummer in een tijd van 1.22.17,6. Het was haar tweede gouden plak in Zuid-Korea, ook won ze zilver en twee keer brons op haar laatste Olympische Spelen.