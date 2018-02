'Ik moet in een flow komen om Sven te kloppen op de 10'

Bloemen ziet zijn zilveren medaille als een beloning voor zijn switch. In 2014 liet hij zijn vertrouwde Gouda achter zich om zich bij de Canadezen aan te sluiten. Omdat zijn vader in Canada geboren is, kreeg hij de mogelijkheid om zich bij de ploeg van Bart Schouten – eveneens een Nederlander – te voegen. ,,Naar Canada gaan was een zware beslissing, maar ik voelde me er meteen thuis. Ik ben Bart héél dankbaar, laat me dat eerst gezegd hebben”, aldus Bloemen, die niet precies weet waarom hij zoveel beter is geworden sinds zijn overstap. ,,Álles is veranderd. Het is moeilijk aan te wijzen waar de progressie van de laatste jaren precies vandaan komt. Ik heb een ander pad gekozen en het is beter uitgepakt dan ik van tevoren durfde te hopen.”



De stayer zegt veel volwassener te zijn geworden. Hij noemt zich in het verleden ‘geen typische atleet’. ,,Ik had toen ik jonger was moeite met discipline. Bart en ik hebben gewerkt aan mijn consistentie, we hebben van mijn zwakke punt mijn kwaliteit gemaakt.”



Voor Bloemen, inmiddels 31 jaar, is het pas zijn eerste Olympische Spelen en dus ook zijn eerste medaille. ,,En dus ben ik erg trots en dankbaar. Of ik nu naar het Canada-huis ga? Dat weet ik niet. Het is voor het eerst dat ik een olympische medaille win, het is allemaal nieuw.”