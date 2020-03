Indonesië wil Olympische Spelen 2032 in nieuwe hoofdstad

Indonesië maakte zijn belangstelling voor de organisatie van de Spelen in 2032 al twee jaar geleden bekend. De plannen nemen steeds serieuzere vormen aan, zeker nu de regering bekijkt of de nieuwe hoofdstad op het eiland Borneo de kandidaatstad voor het spektakel kan worden.



Voor de bouw van die nieuwe, nog naamloze hoofdstad is ongeveer 30 miljard euro nodig. De stad moet de huidige hoofdstad Jakarta vervangen, de zwaar vervuilde metropool die ook nog eens langzaam wegzinkt in zee.

Het Internationaal Olympisch Comité wijst de Spelen van 2032 in 2025 toe. Tokio is komende zomer gastheer. In 2024 zijn de Spelen in Parijs, Los Angeles organiseert ze in 2028.