Internationale media vergapen zich aan Hassan: ‘Ze veegt met iedereen de vloer aan’

Het was het eerste goud voor Sifan Hassan van de beoogde drie, maar na de val op de 1500 meter eerder op de dag en de zege op de 5000 meter na een verwoestende eindsprint komen internationale media al superlatieven tekort om de prestaties van het Brabantse atletiekfenomeen te duiden. ,,Zoals ze wegliep van Hellen Obiri... Dat was een bliksemschicht.”

Niet alleen Nederland had het gisteren over Sifan Hassan. Alle internationale media doken op de 28-jarige in Ethiopië geboren Brabantse, die deze week droomt van een olympische primeur: drie keer goud (1500, 5.000 en 10.000 meter). Kranten en nieuwssites uit de hele wereld bewierookten het optreden op dag 10 van de Olym[ische Spelen in Tokio, die voor Hassan begon met ene val op de 1500 meter en tóch een overwinning en eindigde met magistraal goud op de 5000 meter. ,,Ze veegde op de vijf kilometer de vloer aan met alles en iedereen", schreef de Spaanse sportkrant Marca.

De volgende missie is de 1500 meter, de afstand die ze zo leuk vindt dat ze die in Tokio erbij doet naast de 5000 en 10.000 meter. ,,Ik volg mijn hart, het leven gaat niet alleen over goud, maar ook over wat je doet wat je graag wil. Ik bekijk het van race tot race. Goud heb ik al, de druk is eraf. Ik ben blij dat ik Nederland eindelijk weer een olympische titel heb bezorgd.”

De Gazzetta dello Sport was kort en krachtig. ,,Het eerste schot schoot Sifan Hassan meteen in de roos. Nog twee schoten te gaan. De 5000 meter was door haar schitterende eindsprint de race van de dag.”

Veel buitenlandse media leggen uiteraard de link met unieke olympische trilogie die Hassan in Tokio wil vervolmaken. The Guardian schrijft: ,,Eén set gehad, nog twee te gaan.” De Britse kwaliteitskrant vond het een zege in stijl voor Hassan. ,,Zo kan zij het alleen. Het was een magistrale zege, waarin ze een ongekend sterk veld vernietigde. Haar eindtijd (14.36,79) brak geen enkel record, maar dat deed die laatste ronde wel. Geen vrouw liep deze Olympische Spelen een 400 meter sneller dan Hassan. Sterker nog: geen vrouw kwam er deze Spoelen maar in de buurt. Het was ongekend, zoals zoveel andere dingen die Hassan deze week van plan is. ‘Veel mensen zeggen dat ik gek ben', zei ze. ‘Geloof me, ik denk zelf ook dat ik gek ben. Het was deel één van een bizarre missie. Als ze ook de 1500 meter en tien kilometer wint, dan gaat dat de boeken in als een van de grootste wapenfeiten uit de olympische geschiedenis.”

Quote Een kilometer en een bliksem­schicht later kwam ze met haar armen wijd over de finish Marca Marca vond het wel een grappig beeld, na ongeveer 4000 van de 5000 af te leggen meters. ,,Alle Ethiopiërs, Gudaf Tsegay, Ejgayehu Taye en Senbere Teferi, de Keniaansen Hellen Obiri en Agnes Jebet Tirop en de Turkse Keniaanse Yasemin Can keken op naar het grote videoscherm hoe de racesituatie was. Ze zochten Hassan. Waar was ze, waar bleef ze. Eén kilometer en een bliksemschicht later kwam ze met haar armen wijd over de finish. Als eerste. Deel één van de goldrush was geslaagd.”

L’Équipe, de Franse sportkrant, kon niet evenmin om ‘de opzienbarende dag’ van Hassan heen. ,,De val van Sifan Hassan op de 1500 meter was een wijze les voor een paar uur later. Er was letterlijk geen houden aan. Zoals altijd begon ze achterin het veld, waarna haar concurrentes de handdoek moesten gooien. Hassan had de benen en kon er in Tokio doen wat ze ermee wilde.”

