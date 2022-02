IOC: kunstrijdster Kamila Valieva mag het podium niet op voor medailles op Olympische Spelen

Rittensche­ma 500 meter Olympische Spelen | Leerdam, De Jong en Kok na elkaar in actie

De drie Nederlandse deelnemers op de 500 meter voor vrouwen komen in Peking vandaag achter elkaar in de baan. Voor Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong wordt het daarna afwachten of hun tijden genoeg zijn voor een olympische medaille.

13 februari