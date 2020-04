IOC: Olympische Spelen 2021 niet afhankelijk van vaccin

Zelfs voor ‘Tokio 2021’ is een slag om de arm gepast

11 april Héél lang hielden ze in Tokio vol dat de Olympische Spelen deze zomer gewoon zouden doorgaan. Ingehaald door de actualiteit met betrekking tot de coronapandemie, en met steeds meer wijsheid in pacht, is echter niets meer vanzelfsprekend. Ook het doorgaan van de Spelen volgend jaar kan niet worden gegarandeerd.