IOC verwijst bericht over niet doorgaan Spelen naar rijk der fabelen: ‘Volstrekt onwaar’

De Japanse regering heeft achter gesloten deuren de conclusie getrokken dat de Olympische Spelen in Tokio vanwege het coronavirus afgelast moeten worden." Dat zegt een niet bij naam genoemd lid van de Japanse regeringscoalitie tegen de Britse krant The Times . Het IOC verwees het bericht later vandaag naar het rijk der fabelen. ,,Dit is volstrekt onwaar."

,,De Olympische Spelen in Tokio zijn gedoemd. Het doel is nu een manier te vinden om de afgelasting zonder gezichtsverlies aan te kondigen en de mogelijkheid open te laten dat Tokio op een later tijdstip alsnog als gastheer kan optreden. Niemand wil de eerste zijn die dat zegt, maar de consensus is dat het te moeilijk is. Persoonlijk denk ik niet dat het gaat gebeuren," zei de bron.

Quote Op dit moment hebben we geen reden te geloven dat de Spelen niet op 23 juli geopend worden Thomas Bach ,,Er klopt niets van het bericht over de mogelijke afgelasting van de Olympische Spelen”, aldus een woordvoerder van de Japanse regering. De Japanse premier Yoshihide Suga wilde niet reageren op het bericht in de krant, maar zei in het Japanse parlement dat hij samen met de stad Tokio en het Japans Olympisch Comité werkt om de Spelen vanaf 23 juli te laten doorgaan.



De Spelen stonden aanvankelijk gepland voor 2020, maar werden vanwege het coronavirus een jaar uitgesteld. Het was al bekend dat verder uitstel niet mogelijk is, en dat zou betekenen dat de Spelen definitief worden afgelast. Japan zou zich volgens de Britse krant nu willen richten op organisatie van de Olympische Spelen in 2032.

In het openbaar houden zowel het Internationaal Olympisch Comité als de Japanse regering vol dat de Spelen door kunnen gaan. Donderdag nog sprak IOC-voorzitter Thomas Bach zijn vertrouwen uit in het doorgaan van het mondiale sportevenement. ,,Op dit moment hebben we geen reden om te geloven dat de Spelen van Tokio niet op 23 juli geopend zullen worden in het Olympisch Stadion", zei Bach tegen het Japanse persbureau Kyodo News. ,,Daarom hebben we ook geen plan B. We zijn vastbesloten om deze Spelen veilig en succesvol te maken."

Japan is minder zwaar getroffen door de pandemie dan veel andere landen, maar recent nam het aantal besmettingen toe. Het land heeft de grenzen gesloten voor buitenlanders die er niet wonen en de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en de grote steden. Opiniepeilingen wijzen uit dat 80 procent van de Japanners tegen het houden van de Olympische Spelen komende zomer is.

Nikkei lager na onzekerheid over Spelen De aandelenbeurs in Japan is vrijdag lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. Een mediabericht dat de Japanse overheid heeft besloten om de Olympische Spelen in Tokio niet door te laten gaan vanwege de coronapandemie, zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten ook overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio ging met een min van 0,4 procent het weekeinde in op 28.631,45 punten.

