Ireen Wüst draagt de vlag bij sluiting Winterspelen

Wüst won in Zuid-Korea goud op de 1500 meter en behaalde zilver op de 3000 meter en op de ploegachtervolging.



Schaatser Jan Smeekens droeg de vlag op vrijdag 9 februari tijdens de openingsceremonie. Bijl had voor het olympische slotfeest ook voor Suzanne Schulting of Kjeld Nuis kunnen kiezen als vlaggendrager. Schulting won op de 1000 meter als eerste Nederlandse shorttrackster olympisch goud bij Pyeongchang 2018. Eerder pakte ze met de Nederlandse vrouwenploeg brons op de aflossing.



Nuis ontpopte zich als de schaatskoning van Pyeongchang 2018. Hij veroverde zowel op de 1500 meter als op de 1000 meter olympisch goud. Nuis is pas de derde schaatser die bij dezelfde Winterspelen deze twee afstanden heeft gewonnen.



De afsluitende show in het olympisch stadion in Pyeongchang, met de traditionele optocht van alle deelnemende landenteams, begint morgen om 12.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen in ons liveblog.