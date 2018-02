ISU geeft tekst en uitleg na tumultueuze shorttrackfinale vrouwen

Schaatsrel Zuid-Korea wil schaatssters verbannen na openlijke kritiek op ploeggenoot

13:48 Zuid-Korea is in de ban van een heuse schaatsrel over het team van de ploegachtervolging. Bo-reum Kim, Ji-woo Park en Seon-yeong Noh zagen de halve finale van de ploegachtervolging bij de vrouwen in rook opgaan, nadat Noh seconden achter haar twee landgenotes over de streep kwam.