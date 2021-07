Jackie Groenen deelt een hartje uit Japan, Kira Toussaint toont olympisch zwempak

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat een fiets is voor een wielrenner, schoenen voor een hardloper, is een zwempak voor een zwemmer. Kira Toussaint is in ieder geval helemaal verliefd op het pak dat ze mag dragen in Tokio en dat is goed nieuws!