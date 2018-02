Japanse Kodaira grijpt goud met supertijd op 500 meter

Sven Kramer krijgt lachers op zijn hand: 'Even wisselen Bert'

13:58 Schaatser Sven Kramer was goed scherp toen hij werd geïnterviewd door Bert Maalderink. De NOS-verslaggever speculeerde op een wissel van Koen Verweij voor Patrick Roest in de achtervolgingsploeg. Echter toen hij zelf een foutje maakte, sprong Kramer daar op in. ,,Even wisselen Bert, wanneer komt Jeroen", grapte de schaatskampioen doelend op Maalderinks collega Jeroen Stekelenburg.