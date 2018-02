Jorrit Bergsma is geen robot, maar wel in vorm

Video Geen diplomatieke prietpraat voor Nuis: 'Ik wil gewoon goud'

12:05 Voor iemand die morgen zijn olympische debuut als topfavoriet maakt, oogt Kjeld Nuis uiterst relaxed in de catacomben van de Gangneung Oval. Op de 1500 meter komt hij in de veertiende rit in actie tegen Takuro Oda in zijn allereerste wedstrijd op dit podium. Een reden om zich te verstoppen? Welnee. ,,Wanneer mijn Spelen geslaagd zijn? Ik kan nu heel diplomatiek zeggen ‘als ik mijn taken het beste heb uitgevoerd’, maar ik wil gewoon een gouden plak.”