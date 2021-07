Judobondscoach teleurgesteld: ‘Te veel judoka's hebben hun niveau niet gehaald’

Maarten Arens, de bondscoach van de Nederlandse judoka’s is ‘teleurgesteld’ dat de doelstelling voor de Olympische Spelen niet is behaald. Met de judoploeg werd ingezet op twee medailles en de magere oogst betreft slechts één plak; Sanne van Dijke pakte brons in de klasse tot 70 kilogram.

,,Dit is absoluut niet waar we voor kwamen. Ik ben ook echt teleurgesteld en ga er niet omheen draaien. Onze ambitie was namelijk twee medailles”, zei Arens na de gemengde landenwedstrijd, de afsluiting van het olympische judotoernooi.

,,Het heeft meerdere redenen. Ten eerste denk ik dat mensen toch te veel spanning hadden en daardoor niet hun hoogste niveau haalden en verloren van judoka’s van wie ze eigenlijk niet mochten verliezen. Ik denk dat de impact van Spelen toch groter is dan wij denken”, aldus Arens.

,,En ik denk ook dat bepaalde judoka’s zich niet goed hebben aangepast aan de veranderende regels. Maar het heeft meerdere redenen; we gaan het nu eerst even laten bezinken en dan gaan we het analyseren, zowel individueel als het team.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de WK van anderhalve maand geleden, waar Nederland vijf medailles pakte, werd er het nodige van de judoploeg verwacht. ,,Ik snap best dat criticasters nu alles omver willen zagen, maar op de EK’s en WK’s hebben we het gewoon goed gedaan”, zei Arens. ,,En we plaatsten ons hier gewoon met tien mensen, onder wie een aantal debutanten. Waar ik mee zit, is dat te veel judoka’s gewoon niet hun niveau gehaald hebben.”

Arens was ook zeer nauw betrokken bij de loopbaan van Henk Grol, die zaterdag voor het laatst in actie kwam. ,,Ik ben vanaf zijn zeventiende bijna overal bij geweest, dus ook voor mij is dit speciaal. Hij heeft veel voor het Nederlandse judo betekend en het gaat me wel aan het hart", zei hij. ,,Ik ben blij dat hij zich vandaag heeft kunnen revancheren, maar ik had graag met hem en de rest van het team naar Scheveningen gegaan voor de huldiging.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.