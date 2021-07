Judoka Sanne van Dijk verliest halve finale en gaat op voor brons

Sanne van Dijke is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in de klasse tot 70 kilo. De nummer 3 van de wereld gaat straks in de troostfinale op voor de bronzen medaille. Van Dijke verloor in de halve finale van de Oostenrijkse Michaela Polleres. In de strijd om het brons komt ze uit tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro.

Polleres maakte na ruim tweeënhalve minuut een score (waza-ari) en in de resterende anderhalve minuut wist Van Dijke niets meer terug te doen.



Van Dijke neemt het later op woensdag in de strijd om brons op tegen iemand uit de herkansingen.

Van Dijke had de eerste Nederlandse judoka sinds 2000 kunnen worden die een gouden plak verovert op de Spelen. 21 jaar geleden was Mark Huizinga in Sydney de beste in de klasse tot 90 kilogram.

Noël van ‘t End werd in de klasse tot 90 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 30-jarige Van ‘t End moest het in de kwartfinales in de golden score afleggen tegen de Turk Mihael Zgank. Van ‘t End is de nummer 2 van de wereld, Zgank staat twaalf plekken lager op de mondiale ranglijst.

Volledig scherm Noël van ’t End. © Pro Shots / George Deswijzen

Na ruim 3 minuten in de verlenging kreeg Van ‘t End zijn derde straf, waarmee de partij werd beslist. Hij leek 15 seconden eerder al tegen die derde straf aan te lopen, maar die werd nog teruggedraaid. In de reguliere speeltijd werd er geen score genoteerd.

Volledig scherm Noël van 't End (rechts) tegen de Turk Mihael Zgank. © AFP De vier verliezers van de kwartfinales strijden later op woensdag in de herkansingen om twee bronzen medailles. In de herkansingen treft Van ‘t End de Hongaar Krisztián Tóth. Mocht hij die wedstrijd winnen, dan strijdt hij met een verliezer van een van de twee halve finales om brons.



Eerder op de dag had Van ‘t End simpel gewonnen van Paolo Persoglia uit San Marino en met de nodige moeite van de Fransman Axel Clerget. Persoglia werd in slechts 36 seconden op ippon geklopt, Clerget in de golden score op waza-ari.

Twee jaar geleden werd Van ‘t End wereldkampioen in Tokio. De WK werden net als de Olympische Spelen in de judotempel Budokan gehouden. Voor Van ‘t End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro meteen zijn eerste partij.

Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma in het olympisch judotoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.