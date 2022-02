Jutta Leerdam gaat voor goud: ‘Ik doe mijn ding en dan moet zij maar kijken of ze daar overheen kan’

Knegt schaatst Nederland naar tweede plek in B-finale relay, goud voor Canada

De Nederlandse shorttrackers zijn tweede geworden in de B-finale op de relay. Sjinkie Knegt was de laatste rijder, waar dat afgelopen vrijdag nog Itzhak de Laat was. Opnieuw ging het mis in de laatste ronde, want nu was het Hongarije dat kort voor de finish nog de strijd won.

16:43