Jutta Leerdam verovert zilver op 1000 meter achter ongenaakbare Miho Takagi

Het brons ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe, die daarmee haar eerste individuele olympische medaille won na een lange en succesvolle loopbaan. Antoinette de Jong eindigde knap als vijfde, terwijl Ireen Wüst haar laatste Winterspelen afsloot met een zesde plaats.



Leerdam reed een sterke race, maar had wel een flinke misslag in het eerste volle rondje. Aan haar gezichtsuitdrukking was na de finish af te lezen dat de 1.13,83 niet goed genoeg voor goud was. Even later dook Miho Takagi er met 1.13,19 dan ook ruim onder. In de slotrit completeerde Bowe met 1.14,61 het podium.



De 27-jarige Takagi bekroont hiermee zeer succesvolle Spelen waarop ze al driemaal zilver won (1500 meter, 500 meter en ploegenachtervolging). Vier jaar geleden moest de Japanse op de kilometer genoegen nemen met brons en won ze zilver op de schaatsmijl. Destijds was er wel goud op de teampursuit.