Kamila Valieva verder in het nauw? Nieuwe geruchten in dopingzaak rond kunstrijdster

Valieva kwam gisteren bij de Olympische Spelen van Peking toch in actie op de korte kür, hoewel ze in december positief is bevonden in Rusland. Dat kwam pas vorige week naar buiten nadat de 15-jarige met de Russische ploeg het goud in de landenwedstrijd had veroverd.

Valieva bleek aanvankelijk te zijn geschorst, maar het Russische antidopingbureau had die straf ingetrokken. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het WADA en de internationale schaatsunie ISU tekenden bezwaar aan tegen haar deelname aan de individuele wedstrijd, maar het sporttribunaal CAS wees dat af. Valieva was de beste op de korte kür en kan donderdag de olympische titel veroveren.

Zaak-Kamila Valieva

• Omstreden Valieva (15) schittert ondanks emoties in korte kür

• Valieva wijt positieve dopingtest aan pillen van opa

• Woede om Rusland: ‘Ze beroven schone atleten van hun olympische moment’

Valieva had verklaard dat ze het middel trimetazidine per ongeluk had gebruikt. Het middel, bedoeld voor de behandeling van angina maar ook prestatiebevorderend, zou van haar opa zijn geweest. De New York Times meldt nu dat twee andere middelen voor hartproblemen ook zijn aangetroffen bij de test van de Russische. Dat zou zijn gemeld tijdens de hoorzitting van het CAS.

Daar zou de opa van Valieva ook in een videoboodschap hebben verteld dat hij inderdaad trimetazidine gebruikt. Haar moeder zou tijdens dezelfde bijeenkomst hebben verklaard dat haar dochter Hypoxen had geslikt vanwege “variaties in de hartslag”.

Het IOC meldde ondertussen dat de resultaten van het kunstschaatsen bij de vrouwen als ‘voorlopig’ zullen worden aangemerkt in het geval dat Valieva een medaille wint. Ook zal er geen ceremonie plaatsvinden, bevestigde woordvoerder Mark Adams. Hij noemde het “ongepast” voorbarige conclusies te trekken. “Voor zover ik op de hoogte ben, is de B-staal nog niet onderzocht”, aldus Adams.

