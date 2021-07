Kamminga met ‘brandende longen’ sensationeel naar tweede zilver: ‘Dit is niet mijn plafond’

De houder van het Nederlands record (2.06,85) zwom op de 200 meter naar het zilver in 2.07,01. De olympische titel ging naar de Australiër Izaac Stubblety-Cook (2.06,38). De Fin Matti Mattsson pakte brons in 2.07,13. Wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov uit Rusland moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Kamminga bezorgde Nederland de dertiende medaille op de Spelen van Tokio. TeamNL staat nu op twee keer goud, zeven keer zilver en vier keer brons. Kamminga is na Wieger Mensonides de tweede Nederlandse zwemmer met een olympische medaille op de 200 school. Hagenaar Mensonides pakte in 1960 brons op de Spelen van Rome.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De pupil van coach Mark Faber ging net als in de series en in de halve finales heel hard van start. Halverwege de race lag hij ruim 2 seconden voor op het schema van het wereldrecord (2.06,12). Kamminga lag na 150 meter nog steeds op kop, maar verloor in de laatste 20 meter wat snelheid en zag Stubblety-Cook aan de rechterkant voorbij zwemmen.

Quote Mijn longen begonnen te branden, het voelde alsof er allemaal messen in mijn spieren werden gestoken Arno Kamminga Met zilver was Kamminga desondanks opnieuw dolblij. ,,Mijn toernooi was überhaupt al geslaagd door hier te zijn”, zei de in Amsterdam woonachtige zwemmer na de halve finales. ,,Ik heb het mooi bekroond met een zilveren medaille. Mijn toernooi kan niet meer stuk, ongeacht de uitkomst van de 200 meter. Dat geeft ook wel een bepaalde vrijheid. Ik heb mijn plafond nog lang niet bereikt, dit is pas het begin”, zei Kamminga strijdlustig. ,,Dit zijn mijn eerste Spelen en ik ga met twee zilveren medailles naar huis.”

,,Ik wist dat het in deze finale zo dicht bij elkaar zou zitten, het verschil tussen goud en de achtste plaats is heel klein. Eén of twee foutjes en je ligt er uit. Ik wist dat ik mijn eigen raceplan moest volgen, gebruik maken van mijn makkelijke snelheid en het goede zwemmen dat ik kan. Dat is mijn kracht”, vertelde Kamminga. ,,De pijn werd tijdens de race extreem, maar die voel ik nu niet meer. Mijn longen begonnen te branden, het voelde alsof er allemaal messen in mijn spieren werden gestoken, alsof ze in de fik stonden. Pijn is één ding, maar het is dan de kunst om toch met je techniek bezig te zijn, om goed te blijven zwemmen. Dat is het allermoeilijkste. Alsof iemand je onwijs staat af te leiden en je dan toch super geconcentreerd moet blijven. Ik heb het geweldig gedaan, want ik ga met twee zilveren plakken naar huis.”

Volledig scherm Arno Kamminga na zijn finish op de 200 meter schoolslag. © ANP

‘Mafkees’

Faber zei dat de prestaties in Tokio van zijn zwemmer pas het begin zijn. ,,Ik denk nooit in plafonds. Waar dit gaat eindigen? Wat mij betreft gewoon op plaats 1", aldus Faber, die Kamminga in vijf jaar tijd naar de wereldtop heeft geleid. ,,Mafkees”, zei de coach tegen zijn pupil toen ze elkaar in de catacomben van het Tokyo Aquatics Centre in de armen vielen. ,,Waarom Mark dat zei? Omdat ik zo hard af ging”, verklaarde de Katwijker grijnzend.

Bij de EK kortebaan van twee jaar geleden in Glasgow pakte Kamminga goud op de 100 en 200 school. Op de EK langebaan, in mei dit jaar in Boedapest, was de oogst twee keer zilver. Op de 100 meter moest hij alleen olympisch kampioen Adam Peaty voor zich dulden, op de dubbele afstand Tsjoepkov.

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma in het olympisch zwemtoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met zilver op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag zette Kamminga een bijzondere prestatie neer. Het kwam in de geschiedenis zelden voor dat een zwemmer op de Spelen op beide afstanden het podium haalde. ,,De laatste die twee medailles pakte op de 100 en 200 meter was Kitajima. Nou, dat was er wel eentje”, aldus Kamminga. De Japanner Kosuke Kitajima won op de Spelen van Athene 2004 en Peking 2008 zowel de 100 als 200 school.

Volledig scherm Arno Kamminga © Pro Shots / Thomas Bakker

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.