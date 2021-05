Kamminga pakt zilver op 200 meter schoolslag, De Waard naar finale EK én naar Spelen

Samenvatting Waterpolo­sters moeten voor olympisch ticket alleen nog afrekenen met Grieken­land

23 januari De Nederlandse waterpolosters zijn nog één overwinning verwijderd van kwalificatie voor de Olympische Spelen. Na de overwinning op Kazachstan in de kwartfinale (19-6) van het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst wacht nu Griekenland in de halve eindstrijd. De twee nog beschikbare tickets voor Tokio gaan naar de beide winnaars van de semi-finales.