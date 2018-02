Kapers op de kust bij de olympische missie van Wüst

Door Rik Spekenbrink



Een ontspannen Ireen Wüst fietste in de Koreaanse middag de parkeerplaats van de Gangneung Oval op. Nogmaals werd duidelijk: haar 3 kilometer van zaterdag heeft, ondanks haar ‘nederlaag’ – want zo voelt zilver voor haar – voor vertrouwen gezorgd in plaats van twijfel. Juist op de afstand die de helft korter is, moet ze met deze vorm vandaag in staat zijn het tiental olympische medailles te voltooien.

Volledig scherm Ireen Wüst. © ANP

Of het goud wordt, weet Wüst natuurlijk ook niet. De concurrentie is meer dan stevig op de 1500 meter. Miho Takagi wil het misschien zelf liever niet, maar ze is door haar resultaten dit seizoen de eerste favoriete. Vier keer reed ze een internationale 1500 meter, vier keer won ze. Ook was ze in Salt Lake City goed voor de beste seizoenstijd. De wereldbekerwedstrijd in Erfurt sloeg de pupil van coach Johan de Wit over, daar won Wüst.



Takagi (23) is een olympisch debutante, wat de spanning van de Spelen met haar doet is de vraag. Op de 3 kilometer werd ze zaterdag 5de. Dat viel wat tegen, al is het niet haar favoriete afstand.

Volledig scherm Miho Takagi. © Getty Images

Takagi is niet de enige met wie Wüst rekening moet houden, en andersom. Olympisch kampioene Jorien ter Mors kan door een mislukte race op het OKT haar titel dan niet verdedigen, Marrit Leenstra was dit seizoen ook een paar keer heel snel. In Calgary verbeterde ze het Nederlands record van Wüst. Ze hoopt af te rekenen met het ‘vierde plekken-syndroom’ dat haar al jaren achtervolgt. Hoe vaak stond ze al niet net naast het podium? In Sotsji bijvoorbeeld, waar Ter Mors, Wüst en Lotte van Beek de medailles verdeelden op de 1500 meter. Daar moest een einde komen.



Leenstra rijdt nu voor het tweede jaar bij de Italiaanse coach Maurizio Marchetto en haar man, assistent-coach Matteo Anesi. Ze heeft vooral ingezet op het duurvermogen, juist ook met het oog op de 1500 meter.

Bergsma

En dan is er nog Heather Bergsma, de vrouw van Jorrit en wereldrecordhoudster. Volgens haar coach Jillert Anema is ook zij in vorm. Zij was, net als haar landgenote Brittany Bowe, favoriete in Sotsji. Maar daar ging alles mis rond de Amerikaanse schaatsploeg.



Zo hebben alle favorieten voor vanmiddag zo hun eigen motivatiebrandstof.

Volledig scherm Marrit Leenstra. © AFP

Volledig scherm Lotte van Beek. © ANP