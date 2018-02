Kjeld Nuis kroont zich tot schaatskoning van Gangneung

Door Rik Spekenbrink



Hij moest het alleen nog afmaken, zo voelde het voor Kjeld Nuis. Zo eenvoudig was het natuurlijk niet. Nuis won vanmiddag de 1000 meter en gaat met twee keer goud naar huis.



Geen van de negen voorgaande individuele schaatsnummers werd gewonnen door een rijder uit de laatste rit. De druk is onmetelijk groot als alle titanen al een tijd hebben neergezet en jij nog moet. Vroeger, laten we zeggen tot een jaar of vier geleden, zou Kjeld Nuis er ook bloednerveus van zijn geworden als hij de 1.07,99 van Havard Lorentzen op het bord had gezien, vlak voor zijn eigen race.

Die Nuis is niet meer. Met mentale begeleiding leerde hij op zichzelf te vertrouwen. De resultaten van de afgelopen jaren deden de rest. Maar wat was het krap en wat werd het spannend. Vier honderdsten had Nuis op de streep over op Lorentzen. De opluchting, na een rit die bepaald niet vlekkeloos was, spatte van zijn gezicht en dat van coach Jac Orie.



Nuis heerst al enige tijd op de 1000 meter. Vorig seizoen verloor hij niet één internationale afstand. Dit seizoen wel, omdat hij vroeg in het seizoen ziek was. Maar met de aanscherping van het baanrecord in Thialf, tevens een wereldrecord op laaglandbanen, was Nuis weer de koning van de kilometer.

Volledig scherm Kjeld Nuis. © ANP

Volledig scherm Kjeld Nuis in zijn rit tegen Mika Poutala. © REUTERS Met een tegenvallende Koen Verweij (die negende werd) en een pas net herstelde Kai Verbij (zesde) leek Nuis na de 1500 meter de enige grote favoriet voor de 1000 meter. Maar toen reed Lorentzen op de 500 meter, na een niet eens spectaculaire opening, een volle ronde van 24,6. Het riep de vraag op: hoe goed is de Noor op de 1000 meter?



Eerst was het woord aan de Koreanen. Kim Tae-yun snelde naar 1.08,22, harder dan Nuis vorig jaar bij de WK afstanden in hetzelfde stadion. Lorentzen overtoepte een rit later: 1.07,99.



Maar het laatste woord was aan Nuis. Zijn tegenstander Mika Poutala hing bij de start weer eens de clown uit, door op de kussen te hangen bij zijn aankondiging. De eerste start kon volgens de starter ook niet door de beugel. Om de spanning nog maar wat verder op te voeren.

Maar Nuis hield de zenuwen net genoeg onder controle. Zijn opening was de snelste van iedereen, maar zijn eerste volle ronde van 25,04 was naar Nuis-maatstaven matig. Een akelige laatste kruising volgde, waar Poutala net op tijd aan de kant ging. Het scorebord, met de live verschillen ten opzichte van de snelste man, ging naar 0,0, naar -0,1, naar 0-0. Maar het eindoordeel was klip en klaar: goud voor Nuis. Coach Orie durfde het pas na een paar tellen te geloven, ongetwijfeld met de herinneringen aan Sotsji vers in het geheugen. De uitbarstingen van geluk waren prachtig.



Na de twee wereldtitels van vorig jaar heeft Nuis nu ook twee gouden olympische medailles. Op 28-jarige leeftijd is zijn carrière tot volle bloei gekomen.

Uitslag 1000 meter

1. Kjeld Nuis 1.07,95 br

2. Havard Lorentzen (Noo) 1.07,99

3. Kim Tae-yun (ZKo) 1.08,22

4. Joey Mantia (VS) 1.08,56

5. Takuro Oda (Jap) 1.08,56

6. Kai Verbij 1.08,61

7. Shani Davis (VS) 1.08,78

8. Nico Ihle (Dui) 1.08,93

9. Koen Verweij 1.09,14

10. Mitchell Whitmore (VS) 1.09,17

11. Alexandre St-Jean (Can) 1.09,24

12. Cha Min-kyu (ZKo) 1.09,27

Volledig scherm Kjeld Nuis. © AFP

Volledig scherm Kjeld Nuis. © ANP

Volledig scherm Havard Lorentzen. © AP