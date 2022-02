Knegt schaatst Nederland naar tweede plek in B-finale relay, goud voor Canada

De Nederlandse shorttrackers zijn tweede geworden in de B-finale op de relay. Sjinkie Knegt was de laatste rijder, waar dat afgelopen vrijdag nog Itzhak de Laat was. Opnieuw ging het mis in de laatste ronde, want nu was het Hongarije dat kort voor de finish nog de strijd won.

Ook als Nederland de B-finale wel had gewonnen was de kans op een medaille overigens heel klein geweest. Vijf landen stonden kort na de B-finale in de A-finale. Pas als er daar drie penalty's werden uitgedeeld zou de winnaar van de B-finale in aanmerking zijn gekomen voor een medaille. Het goud in de A-finale ging naar Canada, dat in een spectaculaire finale Zuid-Korea klopte. Het brons ging naar Italië. China ging onderuit en greep dus naast een medaille op dit onderdeel.

Afgelopen vrijdag slaagde Nederland er net niet in zich te plaatsen voor de A-finale. Jens van ‘t Wout, Sven Roes, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat kwamen 0,002 seconde tekort in de tweede halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium. De Laat kende een teleurstellende laatste ronde, waarna hij helemaal kapot zat met een groot schuldgevoel richting zijn teamgenoten.

De Nederlandse ploeg lag vrijdag in de tweede halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium lang op koers, maar De Laat liet zich in de slotronde verrassen. Zuid-Korea finishte als eerste, de Russische ploeg werd tweede. Knegt ontfermde zich direct na afloop over De Laat, die besefte dat hij de zeker lijkende finaleplaats had verspeeld. Zelf kon Knegt het karwei vandaag dus ook niet klaren.

Het lukte de Nederlandse aflossingsploeg voor de derde Spelen op rij niet om een medaille te winnen. Vier jaar terug werden de shorttrackers in de halve finale gediskwalificeerd. In Sotsji (2014) leek het team van bondscoach Jeroen Otter kansrijk voor een medaille, maar ging Freek van der Wart in de finale onderuit.

