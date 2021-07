Knie gebroken, maar tóch weer die baan op: Niek Kimmann (25) kent de gevaren van zijn sport

video & podcastSommigen zullen hem voor gek verklaren, anderen zien ’m als de ultieme sportman. Ondanks een gebroken knie stapt Niek Kimmann uit Lutten vannacht ‘gewoon’ op zijn BMX. Klaar voor de halve finale van de Olympische Spelen in Tokio. Een keuze die bij hem past. Want zoals hij eerder in de podcast De Medaillespiegel al zei: ,,Als ik alle risico’s ga vermijden, word ik doodongelukkig.’’

Het ongeloof was groot toen de opvallende beelden drie dagen geleden de wereld over gingen. Ondanks een schreeuwende omstander - ‘Watch out! Watch out! Watch out!’ - besloot een official plots de BMX-baan over te steken. Kimmann, die op dat moment op enkele meters afstand over een heuveltje vloog, kon hem niet meer ontwijken.

Quote Zolang dat vuur nog brandt, denk ik niet na over de risico's Niek Kimmann, BMX’er

De harde crash veroorzaakte bij de 25-jarige topsporter een scheurtje in zijn knie. Een gewricht dat niet bepaald wordt ontzien tijdens een BMX-wedstrijd. Toch verscheen Kimmann aan de start van de kwartfinale én wist hij door te dringen tot de halve.

Doodongelukkig

De BMX’er weet als geen ander dat zijn sport risicovol is, zo vertelde hij onlangs al in de podcast De Medaillespiegel van de Stentor. Daarin sprak verslaggever Walter van Zoeren onder andere over de manier waarop Kimmann omgaat met eventuele angsten en risico’s.

Volledig scherm BMX’er Niek Kimman staat ondanks zijn val in de halve finale. © ANP / Videostill

,,Ik weet dat het een risicovolle sport is, maar ik vind het ook mooi’’, vertelt Kimmann in de podcast. ,,Als ik alle risico’s ga vermijden, word ik doodongelukkig.’’ Hij vertelt over de motivatie die in hem huist, op jacht naar nieuwe successen. ,,Zolang dat vuur nog brandt, denk ik niet na over de risico’s.’’

Vriend in coma

In de podcast vertelt Kimmann ook over zijn vriend Jelle van Gorkom, die in januari 2018 in coma belandde na een val op de BMX-baan van Papendal. Hij liep hersenletsel op. ,,Die val maakte mij niet per se banger om te sporten’’, aldus Kimmann. ,,Maar ik werd wel bang voor andere dingen in het leven.’’

In de podcast gaat Kimmann dieper in op die angsten. Hieronder kun je de aflevering beluisteren:

