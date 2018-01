Koning en koningin bij start Spelen in Pyeongchang

Ook minister-president Mark Rutte is 9 en 10 februari in Zuid-Korea. Minister Bruins voor Sport is van 20 tot en met 23 februari aanwezig in Pyeongchang. Alexander keert op 13 februari terug naar Nederland.



Voorafgaand aan zijn bezoek aan de Olympische Spelen bezoekt de minister-president Memorial Park in Hoengseong. Tijdens een herdenkingsceremonie, ter nagedachtenis aan de Nederlandse troepen die tijdens de Koreaanse oorlog in dit dorp vochten en sneuvelden, houdt hij een toespraak en legt hij een krans.