Koning en koningin trots op TeamNL

De koning en koningin plaatsen daarbij een aantal foto's waaronder een selfie die Willem-Alexander met Máxima maakte op de tribune in Pyeongchang. Die maakten ze tijdens de 3000 meter schaatsen voor vrouwen. Dat was ook de race waar Nederland drie medailles in de wacht sleepte: Carlijn Achtereekte won goud, Ireen Wüst het zilver en het brons was voor Antoinette de Jong. In totaal won Nederland in Zuid-Korea twintig plakken waarvan er acht van goud waren.



De olympische medaillewinnaars worden op 23 maart ontvangen op Paleis Noordeinde. Dan komen ook direct de mogelijke winnaars van de Paralympische Winterspelen langs.