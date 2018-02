Kramer niet helemaal tevreden, problemen voor Verweij

Sven Kramer was niet helemaal tevreden over de ploegenachtervolging in de kwartfinale tegen de Verenigde Staten.

Door Lisette van der Geest



,,Het ging heel erg goed, tot de laatste twee ronden. Die waren niet goed, we kwamen in de moeilijkheden. Ik denk dat we het wel heel goed hebben opgevangen. We hebben erop gehamerd dat het niet uit elkaar moest vallen, dat is in het verleden wel gebeurd. Iedereen kan een mindere dag hebben, maar zo kun je wel de finale halen", aldus Kramer.

Die mindere dag geldt voor Koen Verweij. De Noord-Hollander moest zijn positie op kop eerder dan gepland overgeven. Hij zei na afloop problemen te hebben met zijn materiaal. Kramer: ,,Het kan iedereen overkomen, dat is zoals het is."

Kramer was zelf overduidelijk de sterkste van het drietal op het ijs. Wellicht wordt de verdeling tijdens de finale over twee dagen aangepast en rijdt Kramer meer ronden op kop.

Kramer: ,,Het is de bedoeling dat we alledrie uiteindelijk even moe over de finish komen. Dat was vandaag niet het geval."

Over een eventuele wissel van Jan Blokhuijsen of Koen Verweij voor reserve Patrick Roest, de man die vorige week tweede werd op de 1500 meter en liet zien in vorm te zijn, zegt Kramer; ,,We gaan dit morgen met zijn vijven bespreken. De bondscoach en wij vier. Vandaag doen we er niks meer mee en laten we het even rusten."

Verweij: ,,Het is aan mij de volgende keer een betere rit neer te zetten. De opstelling is niet aan mij.''

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm Jan Blokhuijsen, Koen Verweij en Sven Kramer worden aangemoedigd door Arie Koops © ANP