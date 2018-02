Kramer noemt Spelen een rollercoaster: Moest mijn best doen om te genieten van die vijf kilometer

Door Rik Spekenbrink



Met zichtbaar plezier reed Sven Kramer vandaag een massastart, bepaald geen onderdeel waarop hij veel ervaring heeft. Maar hij had ervan genoten. Bij de start deelde hij een plaagstootje uit aan Nieuw-Zeelander Peter Michael, en zowel bij de halve finale als de finale was er een lach op zijn gezicht. Een afstand zonder druk, een welkome afwisseling voor Kramer.



Hij vertelde niet puur in dienst te hebben gereden voor zijn compagnon Koen Verweij, maar ook zelf voor de winst te zijn gegaan. ,,Ik reed met volle intenties voor de winst. Als Swings en Lee twee seconden langer twijfelen, ben je weg.” Het gebeurde niet, Kramer wist dat het aan de drie sprinters was en voegde uit. ,,Ik had hier graag voor een stunt gezorgd.”

Verweij kon het niet afmaken, hij moest het doen met brons. Had hij volgens Kramer een andere kleur medaille gewonnen als hij in topvorm was geweest? ,,Dat weet je niet, je weet alleen dat je op de Spelen in topvorm moet zijn. Ik denk dat hij blij moet zijn met dit brons”, zei hij, terwijl hij op het televisiescherm keek naar de huldiging van de drie. ,,Dit is toch wel gaaf. Je kunt ook niet zeggen dat we het ergens in de race verkeerd hebben gedaan.”



Kramer ziet wel een toevoeging in de massastart op het olympische programma. ,,Ik mag dan een oude lul zijn en van tradities houden. Maar zo lang de individuele afstanden in ere worden gehouden en er niets wordt geschrapt, vind ik het prima.”