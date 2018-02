Kuiper hoopt niet op een 'optochtje' bij de massastart

Namens Nederland komen Sven Kramer en Koen Verweij bij de mannen en Irene Schouten en Annouk van der Weijden bij de vrouwen in actie. Over medaillekansen voor Oranje valt weinig te zeggen, omdat het verloop van een massastart nauwelijks te voorspellen is.



,,Je kunt niet één tactiek hanteren en het is voorbij voordat je het weet'', beseft Kuiper, die op de ploegachtervolging geen goud wist te pakken met Oranje (zilver en brons). ,,We zullen goed moeten anticiperen op wat er gebeurt. Dat is een kunde, het lezen van zo'n race. We moeten bijvoorbeeld voorzichtig zijn met het dichtrijden van gaten. Dat moet je niet voor een ander doen.''



Maar ja, wat als het de beslissende ontsnapping blijkt te zijn? ,,We proberen alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wie met wie samenwerkt, hoeveel landenduo's er in de finale uitkomen en welke buitenlanders eventueel voor elkaar willen rijden, omdat ze in het circuit al lang met elkaar optrekken. Dat is allemaal een lastig verhaal, maar misschien kunnen we met al die informatie ons voordeel doen.''