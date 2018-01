Laatste medaillewinnares Spelen Amsterdam 1928 overleden

IOC schrapt al 111 Russen voor Winterspelen

21:24 Een speciale toelatingscommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft al 111 namen geschrapt van Russen die komende maand wilden deelnemen aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Volgens het IOC zijn er nu nog 389 aanvragen in behandeling. Dat betekent dat precies 500 Russen zich hadden aangemeld om voor Pyeongchang 2018 in aanmerking te komen.