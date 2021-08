Lavreysen komt superlatieven tekort: ‘Niet normaal hoe wij als baanploeg hebben gepresteerd’

Medail­lespie­gel: TeamNL eindigt in Tokio op recordaan­tal van 36 medailles

9:07 Nederland heeft 36 medailles binnengehaald op de Olympische Spelen in Tokio. Daarmee is het oude record van Sydney 2000 ruimschoots verbroken. Destijds haalde TeamNL in Australië 25 medailles.