Leeuwinnen brengen vlak voor olympische aftrap eerbetoon aan geblesseerde Spitse

VIDEO Skateboard­ster Candy Jacobs test positief en moet streep zetten door Spelen: ‘Enorme deceptie’

12:04 Voor skateboarder Candy Jacobs zijn de Olympische Spelen al voorbij voor ze zijn begonnen. Ze werd positief getest op Covid-19 en is tien dagen in quarantaine gegaan. Jacobs (31) is volgens de regels uit de competitie genomen. Het is het eerste coronageval bij de Nederlandse equipe in Tokio.