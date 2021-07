Leeuwinnen ‘overleven’ urenlange checks in Japan

Wiegman arriveerde met 23 speelsters in Japan. Keepster Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en spits Joëlle Smits (VfL Wolfsburg) maken weliswaar geen deel uit van de olympische selectie van 22 speelsters, maar zijn stand-by en vlogen ook mee. Zij blijven tot de eerste wedstrijd bij de groep, voor het geval er bijvoorbeeld een blessure- of coronageval is binnen de selectie.

Voor de voetbalsters beginnen de Spelen al twee dagen voor de openingsceremonie, die op 23 juli is. Ze nemen het op 21 juli in het Miyagi-stadion in Rifu op tegen Zambia. De ploeg van Wiegman reist tijdens het mondiale sportevenement van speelstad naar speelstad en hoopt uit te komen in Tokio, waar op vrijdag 6 augustus de finale van het voetbaltoernooi wordt gespeeld in het Olympisch Stadion. De andere tegenstanders in de groep zijn Brazilië (24 juli in Rifu) en China (27 juli in Yokohama).