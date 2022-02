Lindsay van Zundert noteert bij Olympische Spelen net wat hogere score dan bij WK: ‘Supertrots’

VideoNa een bij vlagen uitstekend optreden in de korte kür van dinsdag heeft Lindsay van Zundert zich ook vandaag in de vrije kür laten zien. Op een slordigheidje na bij de drievoudige flip reed de Brabantse naar een score van 116.57. Met de 59.24 van dinsdag staat Van Zundert na zes van de 25 finalisten nu tweede.

Met de score noteerde bij haar debuut op de Olympische Spelen in Peking een net wat hogere score dan bij de WK van vorig jaar maart in Stockholm. De twee optreden van de 17-jarige Brabantse in het Capital Indoor Stadium zorgden voor een totaalscore van 175,81.

Zo goed presteerde Van Zundert nog niet eerder. Bij de WK kwam ze uit op 174,50 punten. Na vier van de 25 deelneemsters neemt de jongste deelneemster van TeamNL aan de Spelen in Beijing voorlopig de tweede plek in tijdens de finale.

Volledig scherm Lindsay van Zundert. © EPA

Van Zundert was in haar nopjes met haar tweede optreden in Peking. ,,Ik kijk er op terug als een heel mooie ervaring die ik heb opgedaan. Het is heel speciaal. Het zijn mijn eerste Olympische Spelen en ik ben supertrots dat ik dit heb mogen meemaken. En dat ik zo ver ben gekomen, want ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik hier op mijn eerste Spelen al zou staan.”

Haar vrije kür was haar beste van dit seizoen, zei Van Zundert. ,,Twee hele kleine foutjes, maar geen val in ieder geval. Nu is het alleen maar harder werken de komende vier jaar, en het EK en WK natuurlijk dit jaar. Waar ik vandaag eindig, maakt me echt niks uit. Ik ben heel blij met mijn kür en dat ik hier sta. Al het gedoe rond Valieva heeft op mijn geen invloed gehad. Het is nogal wat, maar ik denk niet dat het alleen in het kunstschaatsen voorkomt.”

Coach Carine Herrygers maakte zich in de aanloop naar de korte kür van dinsdag wat zorgen. Ze merkte in trainingen veel stress bij Van Zundert, die desondanks tot een goede prestatie wist te komen. ,,Het is ook niet niks, een Olympische Spelen”, aldus Van Zundert.

,,Je wilt ook presteren voor de mensen die zoveel voor je gedaan hebben, zoals sponsoren. Na de korte kür heb ik niet zoveel last van spanning meer gehad. Bovendien ben ik in trainingen wel vaker wat slordig. In wedstrijden ben ik alerter. Bij trainingen denk ik soms: het is geen wedstrijd, dus het is minder erg als ik een foutje maak. Als ik dat nog iets kan verbeteren, weet ik zeker dat ik in wedstrijden nog iets stabieler ga worden.”

1976

Van Zundert was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds 1976. Ze merkt aan de vele berichten zie ze krijgt, en het flink toegenomen aantal volgers op sociale media, dat ze iets los heeft gemaakt. “Ik heb niet alles gelezen nog, dat was echt teveel. Ik moest me nog focussen op de vrije kür. Ik ben hier gekomen met 4000 volgers en dat zijn er nu al 10.000. Dat is echt snel gegaan. Alleen maar leuk natuurlijk.”

Volledig scherm Lindsay van Zundert. © AFP

