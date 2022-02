Lindsay van Zundert straalt in Peking: ‘Zo mooi dat ik Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra trots kan maken’

Door Rik Spekenbrink



Met rode koontjes van de warmte in de trainingshal, en haar kunstschaatsen nog aan, nam Lindsay van Zundert vanochtend na haar training uitgebreid de tijd om te vertellen over haar eerste indrukken van olympisch Peking. Die zijn in één woord geweldig. Ja, ze mist haar familie enorm. Ze komt uit een warm Brabants nest en is nog nooit zo lang zonder haar moeder en opa en oma geweest, laat staan aan de andere kant van de wereld. Maar los daarvan geniet Van Zundert met volle teugen. Ook al is het allemaal nog lang niet begonnen voor haar.