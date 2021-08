LIVE | Aftellen naar finale 1500 meter met Sifan Hassan, nu al twee keer goud voor Nederland

Handbal­sters hebben geen schijn van kans in kwartfina­le tegen Frankrijk

4 augustus De Nederlandse handbalsters zijn op de Olympische Spelen opnieuw uitgeschakeld door Frankrijk. Vijf jaar na de zenuwslopende 24-23 nederlaag in de halve finale in Rio de Janeiro bleken de fysiek sterke Franse vrouwen nu veel te goed in de kwartfinale in het Yoyogi National Gymnasium in Tokio: 32-22.