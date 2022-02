LIVE | Birk Ruud bezorgt Noorwegen vierde goud, VS stelt teleur

Vincent zoekt Oranje Kjeld of Annette, al 30 jaar zet iedere schaatser deze theemuts uit Meppel op: ‘Ireen is er nu wel klaar mee’

Peking is tot en met 20 februari het decor van de 24ste Olympische Winterspelen. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag: Joost Vente uit Meppel over zijn bonte theemuts die iedere schaatser inmiddels wel heeft opgehad.

8 februari