LIVE | Bouwmeester herstelt zich met tweede plaats van stroeve start

Kiran Badloe ligt weer op koers voor gouden medaille, Bouwmees­ter herstelt zich

10:22 Windsurfer Kiran Badloe heeft na winst in de vierde race in de RS:X-klasse, een tweede plaats gehaald in de vijfde race. In het klassement verstevigde hij daarmee zijn koppositie. Badloe staat in de tussenstand vier punten voor op de Italiaan Mattia Camboni.