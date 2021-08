LIVE | Deurloo valt in rekstokfinale, waterpolosters strijdend ten onder

Dafne Schippers gebroken in Tokio: ‘Dit is de échte waarheid’

2 augustus Tweevoudig wereldkampioen, winnaar van olympisch zilver in Rio. Maar in Tokio sneuvelde Dafne Schippers op haar 200 meter al in de halve finale. ,,Ik moét een antwoord krijgen op de vraag: hoe nu verder? Want er zijn soms momenten dat ik denk: waar doe ik het in godsnaam nog voor?”