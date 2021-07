LIVE | Evenepoel onderweg in tijdrit, Dumoulin is Nederlandse troef

Van 't End naar herkansin­gen, Van Dijke in halve finales

8:18 Judoka Noël van ‘t End is op de Olympische Spelen in de klasse tot 90 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 30-jarige Van ‘t End moest het in de kwartfinales in de golden score afleggen tegen de Turk Mihael Zgank. Van ‘t End is de nummer 2 van de wereld, Zgank staat twaalf plekken lager op de mondiale ranglijst.