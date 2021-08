LIVE | Ferry Weertman jaagt in open water op titelprolongatie

Dit heb je gemist: Van Rouwendaal wint zilver, Bol pakt brons, hockey­sters naar finale

9:17 Dag 12 van de olympische spelen is productief begonnen voor Nederland. Dankzij de bronzen medaille van Femke Bol op de atletiekbaan, het zilver van Sharon van Rouwendaal in het open water en de behaalde finale van de hockeysters, is TeamNL hard op weg naar het medaillerecord van Sydney.